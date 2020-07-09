2020/07/09 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي

بينها 110 خلال الرصد الوبائي..صحة الرصافة تبين التوزيع الجغرافي للإصابات الـ"292"المسجلة اليوم

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 292 المسجلة اليوم بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للاصابات الـ 292 المسجلة اليوم بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).