صحة كردستان: الوباء تفشى بشكل كبير في الاقليم وطالبنا بفرض حظر شامل وعاجل

2020/07/09 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

أكد مدير عام ديوان وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان، خالص قادر، الخميس، 09 تموز، 2020، أن صحة ال...





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