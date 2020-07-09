نظام دوري أبطال أوروبا 2020 وتوقيت القرعة غدا والقناة الناقلة

2020/07/09 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

ينتظر عشاق كرة القدم قرعة دوري أبطال أوروبا بفارغ الصبر لأنها سترسم الخريطة التي سوف تسير عليها البطولة حتى المباراة النهائية بعد التوقف الطويل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتوقفت بطولة دوري الأبطال في منتصف شهر مارس الماضي بعد أن تم تحديد 4 فرق متأهلة لربع النهائي، بينما ما زال الصراع مستمراً بين 8 فرق أخرى لحسم البطاقات الأربعة المتبقية.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ستعقد قرعة دوري الأبطال يوم غد الجمعة الموافق 10 تموز في مدينة نيون السويسرية مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، وستنطلق تحديداً في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت بغداد المحلي.





وسيتم بث قرعة دوري الأبطال على قنوات بين إن سبورت بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً على القناة الإخبارية المفتوحة التي لا تتطلب اشتراكاً.

الفرق المتأهلة والمباريات المؤجلة

تمكنت أربع فرق من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قبل التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا وهي أتلتيكو مدريد، أتلانتا، لايبزيج وباريس سان جيرمان، بينما هناك 4 مباريات معلقة في مرحلة الإياب ستحدد الفرق الأربعة الأخرى، وهذه المباريات على النحو التالي:

مانشستر سيتي × ريال مدريد (الذهاب 2-1)

برشلونة × نابولي (الذهاب 1-1)

تشيلسي × باير ميونخ (الذهاب 0-3)

يوفنتوس × ليون (الذهاب 0-1)

آلية وقوانين قرعة دوري أبطال أوروبا

ستحدد القرعة الفرق التي ستتواجه في دور ربع النهائي، وبالتالي سيكون لدى الفرق الثمانية الذين يتصارعون على البطاقات الأربعة المتبقية معرفة مسبقة بالفريق الذي سيلعبون ضده في الدور التالي.

كما ستجرى أيضاً قرعة نصف النهائي خلال نفس الحفل، وبالتالي لن يكون هناك قرعة جديدة بعد انتهاء دور ربع النهائي كما اعتدنا دائماً، وسيكون كل فريق لديه علم كامل بخريطة مشواره في البطولة في حال الاستمرار بالتأهل، وآخر شيء ستحدده القرعة هو الفريق المستضيف للمباراة النهائية من ناحية تنظيمية ليس أكثر، لأن المباراة سوف تقام في مدينة لشبونة البرتغالية.

كما يجب الإشارة إلى أنه لا يوجد أي قيود على قرعة ربع ونصف النهائي، وبالتالي يمكن لفريقين من نفس الدولة أن يتواجهان معاً، ويمكن أيضاً لفريقين تنافسا في نفس المجموعة أن يصطدما ببعضهما مجدداً.

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

ستقام المباريات الأربعة المؤجلة من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 7 و8 من شهر آب المقبل، بينما سيلعب دور ربع النهائي خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 من نفس الشهر، أما نصف النهائي سيقام في يومي 18 و19، وأخيراً المباراة النهائية ستلعب في 23 من شهر أيلول المقبل، وسيتم نشر جدول المباريات بشكل دقيق على موقع اليويفا الرسمي بعد الانتهاء من القرعة.

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

سوف تستكمل المباريات المؤجلة من ثمن النهائي بالنظام المعتاد، بحيث يتأهل الفريق الذي يتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، مع مراعاة قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الديار في حال التعادل.

أما مواجهات ربع ونصف النهائي، ستلعب من مباراة واحدة فقط، يتأهل الفائز ويتم إقصاء الخاسر، ولجأ اليويفا لهذا القرار لكي ينهي الموسم الحالي في أسرع وقت ممكن بعد التوقف الطويل بسبب الجائحة.

أين ستقام مباريات دوري أبطال أوروبا؟

ستقام المباريات المؤجلة من ثمن النهائي في ملعب الفريق المستضيف، على سبيل المثال، ستلعب مباراة برشلونة ونابولي على ملعب الكامب نو، ومانشستر سيتي وريال مدريد على ملعب الاتحاد.

وبعد الانتهاء من دور ثمن النهائي وتحديد المتأهلين، سوف تسافر جميع الفرق إلى البرتغال، وتحديداً إلى مدينة لشبونة البرتغالية التي سوف تستضيف مباريات ربع ونصف النهائي، بالإضافة إلى المباراة النهائية التي كان مقرراً إقامته في تركيا قبل أن تفرض جائحة كورونا على اليويفا نقلها إلى لشبونة.

ستقام المباراة النهائية على ملعب "دا لوز" في مدينة لشبونة والمملوك لنادي بنفيكا البرتغالي، والذي سيحتضن أيضاً مباراتين من ربع النهائي، بينما ستلعب باقي المباريات على ملعب خوسيه الفالادي الخاص بنادي سبورتنج لشبونة.

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