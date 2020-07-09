أزمة كورونا تفتك بطيران الإمارات!

2020/07/09 | 18:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز استغنت شركة طيران الإمارات عن مزيد من الطيارين والعاملين في أطقم الضيافة هذا الأسبوع، وذلك في جولة جديدة من خفض الوظائف حيث تقلص الشركة قوتها العاملة بسبب كورونا.وأضافت المصادر أن الشركة المملوكة لحكومة دبي تستغنى عن آلاف الوظائف، بما يشمل طيارين وعاملين في أطقم الضيافة إذ تدير أزمة سيولة بسبب الجائحة.ولم […]

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