2020/07/09 | 18:34 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادقررت حكومة إقليم كردستان، الخميس، إغلاق معبر باشماخ الحدودي مع إيران، وذلك بعد وقت قصير من اقتحام لمئات من الدروايش المعبر عنوة وقتل عناصر بالأمن الإيراني لحضور مراسم دفن الشيخ محمد عبدالكريم زعيم الطريقة الكسنزانية. وذكرت إدارة المعبر، أن "نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني اصدر القرار بإغلاق المعبر لمدة ٢٤ ساعة بعد حادثة الإقتحام".وتوفي رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني الحسيني في الرابع من تموز الجاري، عن عمر ناهز 82 عاما.وتقام مراسم دفنه في السليمانية.وسبق أن ابلغ اللواء مریوان کمال المشرف على معبر باشماخ الحدودي، إن "هؤلاء الشیوخ والدراویش‌ لم یخضعوا للفحوصات الخاصة بفیروس کورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تغلق معبر باشماخ الحدودي مع إيران بعد أزمة الدراويش) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تغلق معبر باشماخ الحدودي مع إيران بعد أزمة الدراويش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).