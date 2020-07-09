محمد قاسم يشير لاقتراب رحيله عن صفوف القوة الجوية

2020/07/09 | 18:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اشار اللاعب محمر قاسم، اليوم الخميس، لاقتراب رحيله عن صفوف القوة الجوية عبر منشوره في صفحته الشخصية في انستغرام.علما ان اللاعب لم يجدد لغاية الان مع القوة الجوية.يذكر ان اللاعب قد ارتبط اسمه كثيرا في الاونة الاخيرة مع نادي الشرطة.

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