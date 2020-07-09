نائب: لا توجد نيات حقيقية للحكومة بإجراء الانتخابات المبكرة

2020/07/09 | 18:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… بين النائب المستقل باسم الخشان، الخميس، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تمتلك نوايا حقيقية بإجراء الانتخابات المبكرة.وقال الخشان في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الانتخابات المبكرة أكذوبة سياسية حاول الكاظمي التعكز عليها لإقناع الشارع الغاضب من العملية السياسية”، لافتا إلى إن “قانون الانتخابات لم ينجز حتى الآن وبهذه الأحوال لا […]

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