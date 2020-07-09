الكشف عن سر قرار ميسي الصادم

2020/07/09 | 18:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي إسباني، يوم الخميس، السر وراء قرار ليونيل ميسي، قائد برشلونة، بتجميد مفاوضات تمديد عقده مع النادي الكتالوني.

ولم يحسم ميسي بعد موقفه من تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2021 مع برشلونة، في ظل تراجع نتائج الفريق.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن السبب وراء قطع ميسي مفاوضات تمديد عقده، هو رغبته في الضغط على إدارة النادي، خاصة الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، لضخ دماء جديدة بالفريق في فترة الانتقالات.

وأشارت إلى أن ميسي لم يكن ينوي بقراره الرحيل، وإنما تأجيل المحادثات المتعلقة بتجديد عقده.

جدير بالذكر أن برشلونة تغلب على إسبانيول بهدف دون رد، ليواصل الضغط على ريال مدريد، الذي يستعد لمواجهة ألافيس.

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