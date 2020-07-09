نائب يدعو القضاء العراقي الى اصدار مذكرة قبض بحق ترامب

2020/07/09 | 18:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالب النائب عن كتلة صادقون حسن سالم مجلس القضاء العراقي بأتخاذ الاجراءات القانونية واصدار مذكرات قبض بحق “المجرمين الارهابيين وعلى راسهم ترامب” الذين ارتكبوا جريمة اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني .واعرب سالم عن استغرابه من صمت الحكومة والقضاء على “هذه الجريمة التي تمثل عمل ارهابي خطير وانتهاك للسيادة العراقية وانتهاك صارخ لحقوق الانسان”، […]

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