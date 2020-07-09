السليمانية.. استئناف الدوام الرسمي اعتبارًا من الأسبوع المقبل

2020/07/09 | 18:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كردستان قررت اللجنة العليا للعمليات في محافظة السليمانية استئناف الدوام الرسمي في مؤسسات ودوائر الحكومة الاسبوع المقبل.وقال رئيس اللجنة محافظ السليمانية هفال ابوبكر في بيان يوم الخميس، ان "اللجنة قررت استئناف الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية بالمحافظة يوم الاحد المقبل 12/7/2020، مع الالتزام بالشروط والتعليمات الصحية الخاصة بمواجهة فايروس كورونا".وأضاف الى ان "اللجنة قررت السماح للسيارات بالتنقل وسط المدينة (السوق) بدءا من الاحد المقبل وفقا للتعليمات الصحية والادارية".واشار الى ان "الامتحانات الوزارية النهائية للمرحلة الاعدادية تبدأ يوم السبت المقبل، لذلك قررت اللجنة وبناء على مقترح من المديرية العامة للكهرباء ان تقوم المولدات الاهلية بتوفير الطاقة الكهربائية للمدارس والقاعات التي تجري فيها الامتحانات حين انقطاع الطاقة الكهربائية عنها".

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