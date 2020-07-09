2020/07/09 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أكد مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، جاهزية لاعبه البلجيكي إيدين هازارد، للمشاركة في مباراة الفريق الملكي ضد ألافيس، غدا الجمعة، لحساب الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “الأمور دائما معقدة ضد ألافيس، ونعرف وضعه، ونعلم أنه لا توجد مباريات سهلة، لكننا مستعدون لمواصلة ما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان يكشف موقف هازارد من المشاركة في مباراة ألافيس الهامة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان يكشف موقف هازارد من المشاركة في مباراة ألافيس الهامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).