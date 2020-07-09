التوزيع الجغرافي للإصابات والشفاءات الجديدة في جانب الرصافة

2020/07/09 | 18:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي في بيان إن "سجلت دائرتنا 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 110 اصابة خلال حملات الرصد الوبائي الفعال للقطاعات الصحية، وتوزعت الإصابات على النجو التالي": - 110 حالة خلال حملات الرصد الوبائي للقطاعات الصحية قطاع الصدر 6 حالاتقطاع الشعب 5 حالاتقطاع النهروان 12 حالةقطاع الاعظمية 9 حالاتقطاع بغداد الجديدة حالة واحدةقطاع البلديات الثاني 23 حالةالرصد الوبائي لمنتسبي مقر الوزارة 20 حالة في صفوف الموظفينالرصد الوبائي لمصرف الـ TPI 34 حالة في صفوف الموظفين - 182 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية مدينة الصدر 73 حالة ضمن محلات 552, 536, 516, 529, 549, 517, 543, 555, 521, 528, 529, قطاع 22, الجوادر الدهاليك حالة واحدة محلة 332الكرخ حي بابل حالة واحدة محلة 604المدائن حالة واحدةبوب الشام حالة واحدةالامين 7 حالات محلة 747, 739الطالبية 5 حالات محلة 323الكرخ ابو دشير حالة واحدة محلة 848حي الزهراء حالتين محلة 759, 757الخنساء حالة واحدةمحافظة ديالى حالة واحدة بعقوبةالمشتل حالة واحدة محلة 729ام الكبر والغزلان حالة واحدة محلة 345الصليخ حالتين محلة 340, 311الكرخ حي التراث حالة واحدة محلة 841البلديات 18 حالة محلة 726, شارع المصرف, قرب مرطبات العسلحي المعلمين حالتين محلة 751العبيدي 4 حالات محلة 753, 766,الكرادة 5 حالات محلة 907, 902شارع فلسطين حالتين محلة 508الغدير حالتين محلة 709سبع قصور حالة واحدةالشعب 25 حالة محلة 351, 337, حي اور, الديوان, البنوكالاعظمية 3 حالات محلة 314المعامل حالة واحدةالحسينية 3 حالاتالراشدية حالة واحدةالزعفرانية 9 حالات, حي الشموخ, قرب المعهد, المعسكربغداد الجديدة 5 حالات محلة 706, 723,حي طارق حالة واحدةسبع ابكار حالة واحدةواضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 11064 توفي منهم 690 فيما اكتسب الشفاء 7594 ومتبقي قيد العلاج 2780".من جانب اخر أعلن مدير عام صحة الرصافة، "عن شفاء 213حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 7594حالة." وقال إن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 264 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا، وكانت موزعة في المناطق التالية مدينة الصدر 187 حالة شفاء توزعت على محلاتها وقطاعاتها، امابقية الحالات فتوزعت 14 حالة شفاء في منطقة الزعفرانية، و13 حالة شفاء في منطقة حي الزهراء، 12 حالة شفاء في منطقة الحسينية، و 9 حالات شفاء في منطقة الاعظمية، و 8 حالات شفاء في منطقة بغداد جديدة، و6 حالات شفاء في منطقة الكفاح، و 5 حالات شفاء في كل من الغدير وحي القاهرة، و 3 حالات في منطقة حي الربيع، و حالتين في منطقة الدورة" .وأفاد بأن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 7594 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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