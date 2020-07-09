2020/07/09 | 18:48 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهراة منتسبي سجن البصرة المركزي للمطالبة بصرف الرواتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 18:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهراة منتسبي سجن البصرة المركزي للمطالبة بصرف الرواتب) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهراة منتسبي سجن البصرة المركزي للمطالبة بصرف الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).