ميسان تحقق 147حالة شفاء مقابل إصابة 90 ووفاة 4

2020/07/09 | 18:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، عن تسجيل ارتفاع بعدد حالات الشفاء في المحافظة،اليوم الخميس.وقال بيان الدائرة أنها سجلت ( 90) إصابة ، مقابل المحافظة على النسبة المتقدمة بحالات الشفاء، مسجلة شفاء 147حالة ، فيما توفيت 4 حالات.وأشار البيان الى ان الإصابات توزعت حسب مناطق مركز العمارة على ( حي الرسالة ، حي […]

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