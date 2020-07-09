زلزال يضرب خليج السويس

2020/07/09 | 18:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ضربت هزة أرضية، اليوم الخميس، جنوب مدينة الزعفرانة على خليج السويس، شرقي مصر.وأعلنت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصدها هزة أرضية في تمام الساعة 3:46 مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على مسافة 5 كم جنوب الزعفرانة على خليج السويس، بحسب صحيفة “الدستور” المصرية.وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية […]

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