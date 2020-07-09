المالية البرلمانية: البلد يمر بأزمة وعلى الحكومة إعادة النظر بقرار تمديد عمل شركات الاتصالات

2020/07/09 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعت اللجنة المالية البرلمانية ، اليوم الخميس، الحكومة الى اعادة النظر بقرارها المتعلق بتمديد عمل شركات الاتصالات.وأوضح مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن البلد يمر بأزمة مالية ويحتاج الى تعظيم الايرادات إلا أن تفاجأنا بقرار الحكومة حول تمديد عمل شركات الاتصالات على الرغم من سوء […]

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