اجرام بغداد تلقي القبض على متهم بالسطو المسلح

2020/07/09 | 18:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أفادت مديرية اجرام بغداد، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على متهم بالسطو المسلح جنوب شرقي العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنه “بعد أن وردت معلومات الى مكتب النهروان لمكافحة الاجرام في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية ، حول وجود حادث سطو […]

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