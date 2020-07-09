نفط ميسان تدعم القطاع الصحي ب ٢٨٥ مليون دينار

2020/07/09 | 18:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت شركة نفط ميسان ، الخميس ٢٠٢٠/٧/٩ عن دعمها دائرة صحة ميسان بمبلغ مالي لمواجهة فيروس كورونا وقال مدير إعلام الشركة خالد واهم لـ(المستقلة) أن معاون مدير عام شركة نفط ميسان ، رئيس مجلس ادارة الشركة ، المهندس علي جاسم البهادلي وجه بمنح ( ٢٨٥ ) مليون دينار الى صحة ميسان في إطار […]

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