احذر… 3 أطعمة تصيبك بمرض خطير

2020/07/09 | 18:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر خبراء في الصحة من تناول ثلاثة أنواع من الأطعمة بسبب تأثيرها الضار على الجسم وتسببها في مرض خطير.وذكر الخبراء، أن تناول الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والمعجنات، يرفع نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يهدد الصحة وخصوصا مرضى السكري، بحسب تقرير لصحيفة “ديابتيس”.وكشفت الدراسات أن أعراض السكري النوع 2، هي فقدان […]

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