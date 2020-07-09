2020/07/09 | 18:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة أس أو سي في العراق تحصد جائزة عن فئة "الجودة" خلال حفل توزيع جوائز "المورد الرئيسي "المقدمة من "جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا

نظمت "جنرال إلكتريك" "منتدى شراكات جنرال إلكتريك لطاقة الغاز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا 2020، بمشاركة أكثر من 130 مؤسسة من أكثر من 30 دولة.



وتجمع هذه الفعالية مجموعة مختارة من موردي "جنرال إلكتريك" سنوياً لتوحيد جهودهم لتحديد الفرص المتاحة والتصدي للتحديات التي تعترض سير العمليات الهندسية الموجهة نحو تقديم مصادر أكثر نظافة لتوليد الطاقة الكهربائية وتيسير الوصول إليها، نظراً لأهميتها الكبيرة للمجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وخارجها واعتماد الأفراد عليها في شتى ميادين حياتهم.

وانطلقت الفعالية السنوية افتراضياً للمرة الأولى استجابةً لتفشي جائحة "كوفيد-19"، وتخللتها جلسات حية ودورات تدريبية عبر الإنترنت وجلسة تفاعلية للأسئلة والأجوبة، علاوة على لقاءات فردية وشخصية مع الموردين.



وغطى المنتدى مواضيع متنوعة تضمنت: السلامة والامتثال؛ وديناميكيات السوق الإقليمية؛ ودور الغاز في تطور قطاع الطاقة؛ وسلسلة التوريد ومصادره؛ والعمليات والتميز في تنفيذها؛ وخدمات المنتج الإقليمية؛ وشراكات الهندسة وعلاقات التعاون.

وفي هذا السياق، قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة وأنظمة الطاقة الغازية لدى "جنرال إلكتريك" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا: "تنطوي شراكاتنا مع الموردين الرئيسيين على أهمية كبيرة لسير أعمالنا، حيث يقدمون الدعم اللازم لتحقيق رؤية ’جنرال إلكتريك‘ وهدفها المتمثل في تأسيس عالم أفضل للجميع.



ويؤكد ’منتدى شراكات جنرال إلكتريك لطاقة الغاز‘ على التزامنا الجاد والمستمر بتعزيز سلسلة التوريد الإقليمية وتطويرها، ودعم مبادرات التصنيع والخدمات والإصلاح والبناء والبحوث المستمرة، والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية لدفع عجلة التنوع الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل".

وشهد المنتدى أيضاً حفل توزيع جوائز "المورد الرئيسي" والتي تكرّم إنجازات المؤسسات وما حققته من نتائج استثنائية في ميادين السلامة؛ والجودة؛ والخدمات المقدمة؛ والتكاليف التنافسية؛ والتزامها بالقيم والثقافة.



وحصدت شركة أس أو سي التي تتخذ من العراق مقراً لها جائزة عن فئة "الجودة" لنجاحها بتقديم تجربة عملاء متميزة.

ويشار إلى أن "جنرال إلكتريك" قدمت دعمها لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في العراق منذ أكثر من 50 عاماً.



وساعدت الشركة منذ عام 2011 في تزويد القطاع في البلاد بما يصل إلى 15 جيجاواط من الطاقة الكهربائية في مواقع عديدة بما في ذلك 1.4 جيجاواط في المناطق المتضررة من الصراعات على غرار ديالى والموصل.



وساهمت الشركة أيضاً بتأمين أكثر من 2.4 مليار دولار لتمويل المشاريع في قطاع الطاقة في العراق بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات، والبنوك التجارية، والمؤسسات الأخرى.

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