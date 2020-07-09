الصحة النيابية: فشل التعامل مع كورونا سيسقط حكومة الكاظمي

2020/07/09 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..انتقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية بشدة “إخفاق” الحكومة ووزارة الصحة في التعامل مع ملف جائحة كورونا وتخبطهما في اتخاذ القرارات، مبينة أن عدم استجابة الحكومة لمطالب لجنة الصحة والبيئة النيابية هو أحد أسباب انهيار القطاع الصحي وترك الكوادر الطبية والصحية تواجه مصيرها في ساحة المعركة بإمكانيات محدودة جداً .وذكرت اللجنة في بيان اليوم :” […]

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