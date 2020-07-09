السعودية.. ٣١٨٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/09 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و41 حالة وفاة .وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الخميس: “تم تسجيل 3183 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصاباتفي البلاد إلى 223327، من بينها 60131 حالة نشطة ماتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها2225 حالة حرجة، […]

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