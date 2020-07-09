معلقا على دعوات فتح المطارات والحدود.. استشاري بعلم الامراض يحذر من اعتماد اجراءين خاطئين ثبت فشلهما

2020/07/09 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال د.



محمد إسماعيل - استشاري علم الأمراض، ان العراق دخل في مرحلة التفشي بفيروس كورونا، وفيما اشار ا...





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