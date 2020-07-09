صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي لـ 6 وفيات و 308 اصابة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي اليوم

2020/07/09 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أوضحت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الخميس، التوزيع الجغرافي لـ 6 وفيات و 308 اصابة تضمنها بيان الموقف الوبائي اليوم.

وقال مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي في منشور على فيسبوك، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة امس تضمن تسجيل اصابات على النحو التالي: أبو غريب 7، أبو دشير 7، الاسكان 10،الاعلام 3، البياع 8، التاجي 13، الحرية 19، التراث 3، الدورة 17، الدولعي 3، السيدية 11، الشالجية 3، الشرطة الخامسة 2، الشعلة 19، الطارمية 16، الصالحية 3، الطوبجي 6، العامرية 5، العطيفية 2، العلاوي 8، الغزالية 14، القادسية 1، الكاظمية 18، الكرخ 3".

واضاف ان "الموقف تضمن 4 اصابات في المحمودية ، المعالف 3، المنصور 6، جكوك 2، اليرموك 4، اليوسفية 8، حي الجامعة 3، حي الجهاد 20، حي الخضراء 4، حي العامل 17، حي العدل 2، حي الفرات 1، شارع حيفا 5، سجن الكرخ 17، سكنة جانب الرصافة 17، بابل 1، ديالى 1".

وتابع الحجامي، "أما الوفيات فكانت على النحو التالي: ذكر 43 عاما، السيدية، محلة 837، ذكر 50 عاما، الطوبجي، محلة 412، ذكر 66 عاما، الجعيفر،، محلة 206، ذكر 60 عاما، الجعيفر، محلة 206، ذكر 74 عاما، الطارمية، حي الرسالة".

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