تمديد رخصة شركات المحمول يثير الغضب ونواب يدعون القضاء للتحقيق بالموضوع

2020/07/09 | 19:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اثار قرار مجلس الوزراء”الغريب” بتمديد عقود التراخيص لشركات الهاتف المحمول بناء على توصية هيئة الاعلام والاتصالات استنكار وغضب العديد من نواب الكتل السياسية لما ينطوي عليه من هدر لاموال الخزينة العامة وفشل الشركات العاملة في العراق من تقديم الخدمات بالشكل امطلوب إضافة الى عدم تسديدها ما بذمتها من ديون الى الدولة، رغم الازمة الاقتصادية […]

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