بابل تعلن عن توسعة سريرية تبلغ ٢٠٠ سريرا لمواجهة كورونا

2020/07/09 | 19:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بابل..أعلنت دائرة صحة بابل، الخميس، تهيئة ١٠٠ سريرا في مستشفى الحلة التعليمي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا لاستيعاب اعداد الاصابات المتزايدة.وقال مدير عام الدائرة محمد الجعفري لـ /المعلومة، ان “الكوادر الفنية والهندسية في دائرة الصحة شرعت بتأهيل الاستشاريات في مستشفى الحلة التعليمي لتكون اماكن لحجر المصابين بفيروس كورونا وتلقيهم العلاج بسعة ١٠٠ سرير […]

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