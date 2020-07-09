إذا أردت معرفة إفريقيا فعليك بكتاب “وصف إفريقيا”

2020/07/09 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتاب وصف إفريقيا، تأليف: الحسن بن محمد الوزان الفاسي، والذي يلقب باسم لسيون الافريقي.

الكتاب مقسم إلى تسعة أقسام؛ في القسم الأول تدقيقات علمية متعلقة بالجغرافية الخاصة بأفريقيا، ومناخها وخصائص شعوبها وأخلاقهم، وقد جزأ فيها أفريقيا تجزيئاً عمودياً باعتبار مميزاتها النباتية والاقتصادية أربعة أجزاء، أما الأقسام السبعة التالية من كتاب وصف أفريقيا فقد تناول بالتفصيل الأجزاء الأربعة الأصلية لإفريقيا وأقاليمها الفرعية ليعود في القسم التاسع إلى ذكر الظواهر الجغرافية العامة لإفريقيا مبيناً أنهارها وحيوانها ونباتها.

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