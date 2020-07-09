صور-فيديو.. دراويش في السليمانية ينظمون مراسم عزاء خاصة لرحيل زعيم الكسنزانية

2020/07/09 | 19:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأت في السليمانية مراسم عزاء خاصة تسبق دفن جثمان زعيم الطريقة الكسنزانية الشيخ محمد عبدالكريم.

وتجمع المئات من أتباع الطريقة، في تكية الكسنزانية في السليمانية، حيث نظموا ذكراً خاصاً برحيل الشيخ عبدالكريم.

وفي وقت سابق، اقتحم المئات من أتباع الطريقة حاجزاً حدودياً بين العراق من جهة السليمانية وإيران عنوة للمشاركة في هذه المراسم.

وتوفي رئيس الطريقة الكسنزانية في العراق والعالم الشيخ محمد بن عبد الكريم الكسنزاني الحسيني في الرابع من تموز الجاري، عن عمر ناهز 82 عاما.

وتقام مراسم دفنه في السليمانية المعقل الرئيس لأتابع الطريقة.

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