2020/07/09 | 19:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستشكل لجنة لتقييم التعامل مع وباء كوفيد-19.وأضاف المدير العام للمنظمة ﺗﻳدروس أدﻫﺎﻧوم ﻏﻳﺑرﻳﺳوس إنه من غير الممكن هزم الوباء وسط الانقسام الحاصل بين الدول.هذا وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة رسميا في العالم 12 مليون إصابة، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، وفق مصادر رسمية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصابات بكورونا تتخطى 12 مليونا في العالم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصابات بكورونا تتخطى 12 مليونا في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).