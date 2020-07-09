ديالى تعلن اكمال نصب أول

2020/07/09 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالىاعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، نصب اول كاميرا حرارية متطورة في منفذ حدودي مع ايران شرق المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الكوادر الفنية في دائرة صحة ديالى نجحت باكمال نصب اول كاميرا حرارية متطورة في منفذ مندلي الحدودي مع ايران مع قرب استئناف التبادل التجاري بناء على تعليمات الحكومة المركزية".واضاف العزاوي، ان "الكاميرا والتي تعد الاولى من نوعها من ناحية المميزات سيجري وضعها في نقطة التبادل التجاري الرئيسية لكشف حرارة سائقي الشاحنات كونها تعد احد العوامل التي تشير الى احتمالية اصابة احدهم بفيروس كورونا".

واكد ان "هناك تشديدا صحيًا في المنفذ بدء من ان استعداد لفتحه قريبا امام التبادل التجاري لطمانة الراي العام وتفادي انتقال اي اصابات محتملة".وكان مجلس الوزراء وافق قبل ايام على استئناف التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدودي مع ايران يومين في الاسبوع.

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