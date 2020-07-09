امين عام البيشمركة: هذا ردنا على الكثير من المغالطات التي أثيرت حول اجتماعنا الأخير مع الدفاع العراقية

2020/07/09 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة، جبار ياور، الخميس، (9 تموز 2020)، أن الكثير من المغالطات أثيرت مؤخراً حول الاجتماع الأخير الذي عقد بين الوزارة والدفاع العراقية مطلع الشهر الجاري، وفيما أشار إلى أن الاجتماع تطرق لثلاثة محاور رئيسة، أكد أن البيشمركة تتمركز فعلياً في العديد من المناطق المتنازع عليها على طول أكثر من ألف كلم.

ونفى ياور خلال مقابلة متلفزة تابعته (بغداد اليوم)، ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، من انباء عن التوصل لاتفاق تعود بمقتضاها قوات البيشمركة إلى كركوك وهو ما استدعى إصدار نفي رسمي من قبل قيادة العمليات المشتركة، ووصف تلك الأنباء التي بـ"المغالطات".

وأضاف إنه "في 2 تموز الجاري، عقدنا الاجتماع الثالث بين اللجنة العليا للتنسيق في وزارتي البيشمركة والدفاع في بغداد تلبية لطلب وزارة الدفاع".

وأشار ياور الى ان "أجواء الاجتماع كانت إيجابية، حيث تم التباحث بشكل مفصل ومستفيض حول مجموعة من المسائل وأهمها ثلاثة محاور وهي مراكز التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، والثاني مواقع تمركز قوات إقليم كردستان والقوات الاتحادية من خانقين إلى سنجار، إلى جانب تحديد الفراغات الأمنية الموجودة والمحور الثالث هو تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد مسلحي داعش".

وضم الوفد كلاً من رئيس أركان البيشمركة الفريق جمال ايمينكي والامين العام للوزارة الفريق جبار ياور وعدداً من كبار الضباط في الوزارة، واجتمع مع وفد وزارة الدفاع العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة عبدالامير الشمري.

وكان مصدر مطلع أكد، الخميس (09 تموز 2020)، أن وفد وزارة الدفاع العراقية سيصل إلى أربيل مطلع الأسبوع المقبل، لاستكمال المباحثات مع البيشمركة بخصوص العديد من النقاط والقضايا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الجانبين سيستكملان المباحثات التي جرت في بغداد، ومن بينها الاتفاق على اللجان التنسيقية والنقاط المشتركة وأماكنها، والعمليات المشتركة التي ستجري لملاحقة عناصر داعش وموعد بداية تلك العمليات، بالتنسيق بين الطرفين".

وأضاف، أن "هناك اتفاقاً أولياً على تشكيل 4 نقاط مشتركة بين الجيش والبيشمركة، وتكون مواقعها في كركوك، وخانقين، ومخمور، وسنجار، فيما يتم تشكيل مركز لتبادل المعلومات الاستخبارية بين الجانبين".

وأشار إلى أن "الاتفاق لا يشمل انتشار قوات البيشمركة، وانما يكتفي بإعادة الغرف المشتركة التي كانت قبل عام 2014 دون وجود لقوات البيشمركة في السيطرات الخارجية".

وكان امين عام وزارة البيشمركة - جبار ياور، قد كشف، الأحد (05 تموز 2020)، عن اهم ما اتفق عليه في اللقاء الاخير الذي عقد في بغداد الأسبوع الماضي وجمع وفداً من وزارته مع ممثلين من وزارة الدفاع العراقية.

وقال ياور في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إنه "تم الاتفاق على إنشاء 4 مراكز تنسيق مشتركة في مناطق المادة 140 الدستورية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها في ديالى، وكركوك، ومخمور، والموصل".

وأضاف، أن "هناك نقاشا حول آلية عمل تلك المراكز، وفيما إذا ستكون هناك عمليات مشتركة وخطوط مشتركة".

وتابع: "كانت لدينا تجربة ناجحة قبل اجتياح داعش للموصل عبر مراكز للتنسيق المشترك في ديالى وكركوك والموصل، وكانت لدينا سيطرات ودوريات وعمل أمني مشترك وعمليات مشتركة، وتمكنا من السيطرة التامة على تلك المناطق ولم تحدث أية هجمات إرهابية طوال سنوات عديدة خاصة بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية 2011".

وختم بالقول: "حاليا نريد إعادة نفس الية العمل لأن إرهابيي داعش لهم اوكار في هذه المناطق، وهم يهددون الناس، وينصبون الكمائن والالغام، ويأخذون الاتاوات".

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