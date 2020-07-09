التعليم العالي تكشف عن مبادرة “الانترنت المجاني” للطلبة

2020/07/09 | 20:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداد شركات الهاتف النقال، لتوفير خدمة مجانية للطلبة.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في صحفية للوكالة الرسمية، وتابعته “يس عراق”، ان “وزارتي التعليم العالي والاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، ومن خلال شركات الاتصال، تستعد لإطلاق المبادرة الوطنية التي ستوفر للطالب خدمة مجانية للإنترنت من خلال خدمة […]

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