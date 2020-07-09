بالصور،، صناعة النبيذ في كروم العراق منذ 50 عاماً

2020/07/09 | 20:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، عودة عمليات صناعة النبيذ من الكروم العراقية شمال البلاد وفي اقليم كردستان بمنطقة شقلاوة بمحافظة أربيل.وتعد المناطق هناك، موقع تواجد المسيحيين الذين يمتهنون صناعة النبيذ.winemakerفخرية إيليا، منذ خمسين عاما وهي تصنع النبيذ في مدينة شقلاوة (جنوب اربيل ) pic.twitter.com/d6vVPJvzzN — Safaa Subhi (@SafaaAlNuaimi) […]

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