تقرير يكشف ’’حجم الكارثة’’.. بلاد الرافدين يواجه ازمة بيئية تهدد حياة الملايين

2020/07/09 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

حذر خبراء ، الأربعاء 9 تموز 2020، من أن انخفاض أسعار النفط والانكماش الناتج عن فيروس كورونا يض...





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