ثلاثة اطعمة تسبب لكم مشاكل صحية، فاحذروها

2020/07/09 | 20:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قال خبراء الصحة أن تناول الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والمعجنات، يرفع نسبة السكر في الدم، الأمر الذي يهدد الصحة وخصوصا مرضى السكري، بحسب تقرير لصحيفة “ديابتيس”.وكشفت الدراسات أن أعراض السكري النوع 2، هي فقدان الوزن غير المبرر والإرهاق والتبول أكثر من المعتاد، إلا أن بعض التغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة يقلل […]

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