محمد صلاح يقترب من القمة في الدوري الإنجليزي!

2020/07/09 | 20:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز سجل النجم المصري محمد صلاح هدفين في فوز فريقه ليفربول على برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.ودعم محمد صلاح من موقفه في صراع الهدافين للموسم الجاري، حيث صعد صلاح إلى المركز الثالث برصيد 19 هدفا.ويبتعد صلاح عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومتصدر الترتيب بفارق 3 أهداف.وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي […]

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