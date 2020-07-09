عندما يصبح الإعلامي سياسياً..!

2020/07/09 | 20:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ سمير داود حنوش يبدو إن قطار حكومة الكاظمي لن يتوقف عند أية محطة، فما زالت هذه الحكومة مستمرة في إختيار الإعلاميين من (مقدمي البرامج الحوارية) ضمن الطاقم الحكومي، فبعد إختيار أحمد ملا طلال ناطقاً إعلامياً لرئيس الوزراء ، تم ترشيح الدكتور نبيل جاسم مقدم برنامج في فضائية الشرقية رئيساً لشبكة الإعلام العراقي وليس ببعيد […]

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