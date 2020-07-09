فاكهة صيفية تخلصك من الصداع المزمن

2020/07/09 | 20:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعاني الكثيرون من مشكلة الصداع المزمن والتي قد تزيد حدتها بحلول فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة الطقس.وقال موقع “صدى البلد” إن البطيخ أحد أبرز الأطعمة التي تساعد على التخلص من مشكلة الصداع المزمن، إذ قد يكون سبب الشعور بالصداع هو الجفاف.وأوضح الموقع أن حل هذه المشكلة يكمن في تناول كمية كافية […]

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