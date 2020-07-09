عودة الجماهير إلى مدرجات ملاعب كرة القدم في هولندا

2020/07/09 | 20:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، عن استئناف منافسات الدوري في سبتمبر المقبل، بحضور الجماهير بنسبة 15 – 35% من سعة الملاعب، لكنه لن يسمح لمشجعي الفرق الزائرة بالدخول.وأصدر الاتحاد الهولندي للعبة اليوم الخميس، كتيبا من 80 صفحة يتضمن الإجراءات التي سيتبعها لعودة النشاط بعد إلغاء الموسم السابق بسبب جائحة فيروس كورونا.وسيتعين […]

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