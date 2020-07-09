الخارجية الإيرانية تعلق على جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف

2020/07/09 | 20:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز علقت وزارة الخارجية الإيرانية على جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الخميس بشأن اغتيال قاسم سليماني.وقالت الخارجية إنها تأمل من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان العمل بمسؤولية تجاه ملف اغتيال قاسم سليماني وإدانة ذلك الإجراء الخطير الذي انتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.ودعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان […]

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