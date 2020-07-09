فيديو جديد عن مقتل “مراهق أسود” في مركز إصلاحي امريكي يثير الغضب

2020/07/09 | 20:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أثار نشر تسجيل فيديو يظهر فيه فتى أسود وهو يفقد وعيه ويموت اختناقا بأيدي موظفين في مركز إصلاحي غضبا كبيرا في الولايات المتحدة.وتوفي كورنيليوس فريدريكس البالغ من العمر 16 عاما في الأول من أيار/مايو، بعد يومين من طرحه على الأرض من طرف عاملين في أكاديمية “لايك سايد” في كالامازو في ولاية ميشيغن لإلقائه شطيرة […]

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