2020/07/09 | 20:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسول: البيشمركة لم تعود لأي منطقة تسيطر عليها القوات الاتحادية.. ويلمح الى عمليات مشتركة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 20:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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