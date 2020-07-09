الاتحاد الآسيوي يوافق على استثناء الأندية العراقية من شروط التراخيص

2020/07/09 | 20:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، على استثناء الأندية العراقية من شروط التراخيص.وبحسب وكالة الانباء العراقية، فإن “الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وافق على استثناء الأندية العراقية من شروط التراخيص للموسم المقبل”.وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، تحديد الـ14 من شهر أيلول المقبل موعداً لاستئناف بطولة دوري أبطال آسيا لكرة […]

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