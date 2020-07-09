نائب يدعو الكاظمي إلى تفعيل العمل باتفاق شركة “سيمنز” مع وزارة الكهرباء

2020/07/09 | 20:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز دعا النائب صادق السليطي، اليوم الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تفعيل العمل باتفاق سيمنز مع وزارة الكهرباء، معتبراً أن مشكلة الكهرباء واحدة من ابرز الأزمات التي تواجه البلاد.وقال السليطي في بيان تلقت العهد نيوز نسخة منه، إن “مشكلة الكهرباء واحدة من ابرز الأزمات التي تواجه البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي، وهي […]

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