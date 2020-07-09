2020/07/09 | 20:34 - المصدر: NRT عربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجبوري: توقف صرف رواتب العقود يعود لسببين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/09 | 20:34.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: توقف صرف رواتب العقود يعود لسببين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري: توقف صرف رواتب العقود يعود لسببين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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