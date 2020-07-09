حسم مصير مباريات ثمن نهائي أبطال أوروبا

2020/07/09 | 21:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، إقامة المباريات المتبقية من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على ملاعب الفرق المحلية.

ووفقًا لبيان على موقع "يويفا"، فإن اللجنة التنفيذية للاتحاد، اتخذت عدة قرارات، منها إقامة المباريات المتبقية من ثمن نهائي دوري الأبطال والدوري الأوروبي على ملاعب الفرق المحلية، لتنفيذ مبدأ الإنصاف الرياضي.

وأشار إلى أن مواجهتي إنتر ميلان وخيتافي، وإشبيلية وروما في ثمن نهائي الدوري الأوروبي، سيلعبان من مباراة واحدة في ألمانيا.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراقبة الوضع ويحتفظ بحقه في إعادة تعيين وضع هذه المباريات، في حالة ظهور أحداث جديدة تجعل من المستحيل لعب مباراة واحدة أو أكثر في الملاعب الأصلية.

وقال البيان إن كل مباريات بطولات الاتحاد الأوروبي، ستقام خلف أبواب مغلقة حتى إشعار آخر.

وأضاف أنه تم تغيير شكل الأدوار التمهيدية في دوري الأبطال والدوري الأوروبي في الموسم المقبل، لتقام من مباراة واحدة، وسيرصد الاتحاد الأوروبي، تطور الوضع ويقدم المشورة بشأن رفع كامل أو جزئي للقيود في الوقت المناسب.

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