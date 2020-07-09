المالية النيابية توضح فقرة مهمة نخص الموظفين في قانون الاقتراض

2020/07/09 | 21:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اوضحت اللجنة المالية النيابية، الخميس، ان قانون الاقتراض تضمن فقرة مهمة جدا تتعلق باخذ بصمات جميع الموظفين في عموم البلاد.وذكرت الوكالة الرسمية “واع” في تصريحات للجنة تابعتها /المعلومة/، ان “هناك فقرة بقانون الاقتراض تلزم بأخذ بصمات جميع الموظفين وإصدار بطاقة باروميترية تبين عددهم الحقيقي”.واضافت ان “جميع الوزارات والهيئات مشمولة بإحصاء عدد […]

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