العمل عن بعد في جزيرة الاحلام خلال ازمة كورونا!

2020/07/09 | 21:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز يمكن للاشخاص الذين يعملون من منازلهم خلال جائحة فيروس “كورونا” المستجد الانتقال إلى منطقة البحر الكاريبي الساحرة بموجب اقتراح من حكومة جزيرة بربادوس.وتدرس رئيسة الوزراء، ميا موتلي، إصدار “ختم بربادوس الترحيبي”، الذي سيسمح للوافدين الدوليين بالعيش في الجزيرة أثناء العمل عن بعد لمدة تصل إلى عام كامل، بحسب صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية.[…]

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