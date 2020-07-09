2020/07/09 | 21:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل 12 حالة وفاة و298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنها “ادخلت 410 مواطنين في الحجر الصحي خلال الـ 24 ساعة المنصرمة”، مشيرة الى ان “مجموع المواطنين في الحجر الصحي بلغ 1462 موزعين في 26 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إقليم كردستان يسجل 12 وفاة و298 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إقليم كردستان يسجل 12 وفاة و298 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).