ديالى تحدد 11 مركز جديد لـ “مسحات كورونا”

2020/07/09 | 21:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف عضو خلية الازمة الصحية في ديالى وسام سعدون، الخميس، عن تحديد 11 مركز جديد لاجراء المسحات لحالات الاشتباه بفيروس كورونا.وقال سعدون في حديث لـ/ المعلومة/،ان” دائرة صحة ديالى حددت 11 موقع جديد لاخذ المسحات لحالات الاشتباه بفيروس كورونا منتشرة في جميع الاقضية والنواحي بالاضافة الى وجود وجود مراكز اخرى داخل المستشفيات […]

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